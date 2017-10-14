В Москве и Махачкале задержали сторонников ИГИЛ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о задержании сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, передает Интерфакс.

По данным НАК, 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов спящей ячейки преступной организации. Все они являются выходцами из Дагестана.

Сообщается, что задержанные дают «подробные признательные показания о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан».

Уточняется, что в Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам. В них находились три готовых к применению самодельных взрывных устройства.

По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

10 октября директор ФСБ и глава НАК Александр Бортников заявил, что в этом году на Северном Кавказе удалось выявить и пресечь деятельность двадцати «спящих» ячеек и более 120 их членов.

Напомним, что 30 сентября сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые готовили теракты в столице. Затем суд арестовал Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова до 30 ноября.

Анастасия Тороп