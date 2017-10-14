В Госдуме сообщили о подготовке ответа на санкции США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что российский парламент обсуждает возможность принятия законопроекта, который станет ответом на санкции США, сообщает ТАСС.

По словам Володина, говорить о его содержании пока рано.

«Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Идет проработка этого вопроса», — сказал он.

Глава российского Минфина Антон Силуанов ранее рассказал, что российский бюджет готов к ужесточению санкций против России. При этом он подчеркнул, что антироссийские санкции вредят всей мировой финансовой системе и другим странам.

Президент России Владимир Путин назвал «вредной и глупой практикой» санкции против российских парламентариев. По его словам, это «противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенного права каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свое мнение».

Напомним, что 12 октября сенаторы США высказали недовольство тем, что Трамп медлит с введением новых санкций против России. Так, сенатор Джон Маккей подчеркнул, что президент США должен был еще к 1 октября в соответствии с подписанным в августе законом уточнить санкции против России в области обороны и разведки.