В Кыргызстане начались президентские выборы

Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Фото: Алмаз Супатаев

С 8 утра (5:00 по времени Москвы) в Кыргызстане начались выборы президента страны. На пост претендует 10 человек, однако фаворитов двое — провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков и оппозиционный лидер Омурбек Бабанов. Всего в выборах может принять участие чуть более трех миллионов кыргызстанцев: особенностью в этот раз стало обязательное наличие биометрических данных в паспорте. Без них голосовать человек не может. В ЦИК страны заявили, что такое новшество поможет полностью автоматизировать систему подсчета и исключить систему вбросов голосов за какого-либо кандидата.

К 10 часам утра по Москве выборы проходят достаточно спокойно, передает корреспондент «Новой» из Бишкека. Сообщается лишь о поломке автоматических считывающих устройств в городе Ош. Кроме того, как сообщает радио «Азаттык», в Оше около избирательного участка совершено нападение на журналиста телекомпании НТС Мирбека Айтикеева. Телекомпания НТС является лояльной к кандидату от оппозиции Омурбеку Бабанову.

Накануне дня голосования Государственный Комитет национальной безопасности сообщил о задержании экс-депутата парламента Казыбека Шайымбетова. Его подозревают в подготовке государственного переворота после выборов. Это не первое задержание высокопоставленного лица: с начала октября минимум три крупных политика были заподозрены в госперевороте. В официальных сообщениях первоначально подчеркивалось, что задержанные — сторонники кандидата от оппозиции. Сам Омурбек Бабанов свою связь с ними отрицает.

Выборы в стране проходят на фоне торговой блокады, устроенной Казахстаном после резких высказываний кыргызского президента Алмазбека Атамбаева в адрес Нурсултана Назарбаева. На пропускных пунктах по несколько дней стоят сотни машин со скоропортящимися грузами. 13 октября после пятичасового нахождения в очереди погибла 70-летняя женщина, гражданка Казахстана.

Кроме того, многие кандидаты называют нынешние выборы самыми «грязными» в истории из-за беспрецедентного масштаба давления и дискредитации участников.