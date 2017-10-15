Упавшая с трапа в аэропорту «Пулково» девочка скончалась в больнице

Полуторагодовалая девочка, которая упала с обрушившегося трапа в петербургском аэропорту «Пулково», умерла в больнице. Об этом «Росбалту» сообщили знакомые семьи ребенка.

По их словам, ребенок умер 14 октября, несмотря на усилия врачей.

Как рассказала РЕН ТВ мать девочки Дарья Петрова, у ребенка за сутки четыре раза останавливалось сердце. В последний раз врачи не смогли реанимировать ее.

Напомним, что 28 сентября в аэропорту Пулково во время выхода пассажиров с борта самолета «Уральских авиалиний», прилетевшего из Москвы, обрушился трап. Женщина 1973 года рождения с полуторагодовалой внучкой упала на асфальт с высоты более трех метров.

Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Девочке сделали операцию и оставили в реанимации. Женщина находится на амбулаторном лечении с диагнозом перелом ноги.

Следственный комитет завел дела по статье о халатности (ч.2. ст.293 УК РФ) и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ). По делу были задержаны начальник участка службы механических работ спецтранспорта Пулково и еще один сотрудник аэропорта. По данным «Фонтанки», он занимает руководящую должность в дирекции управляющей компании воздушной гавани «Воздушные ворота Северной столицы».

Анастасия Тороп