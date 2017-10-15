Новая газета

«Нелюбовь» Звягинцева стала лучшим фильмом на Лондонском международном кинофестивале

Культура

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля, сообщается на сайте фестиваля.

По мнению членов жюри, «Нелюбовь» — очень поэтичный и красивый фильм. 

«Несмотря на то, что фильм рассказывает о личной истории семьи из России, его воспринимаешь как всеобщую трагедию», — отмечается в заявлении членов жюри.

По их словам, Звягинцев «поднял личное до социального и политического заявления», а его фильм критикует «нынешних психологических и политических моментов».

Ранее стало известно, что «Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на премию «Оскар».

В конце мая режиссер был удостоен приза жюри за картину «Нелюбовь» на конкурсной программе 70-го Каннского фестиваля.

Фильм рассказывает историю одной российской семьи, находящейся на грани развода, у которой пропал ребенок. 

Анастасия Тороп

Теги:
награда, кинофестивали, фильм, звягинцев
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