В Польше нашли записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского‍

Польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, на котором в 2010 году под Смоленском разбился президент страны Лех Качиньский. Об этом заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич, сообщает Polskie Radio.

По его словам, в настоящее время специалисты анализируют запись, чтобы «исключить все возможные другие ее интерпретаций», помимо взрыва.

Выводы комиссии о причинах и виновных в крушении самолета будут опубликованы до конца весны следующего года.

Напомним, самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился в апреле 2010 года при посадке в аэропорту Смоленска.

Польские официальные лица, в том числе президент Лех Качиньский, летели на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши.

Самолет летел из Варшавы, и из-за плохих погодных условий экипаж решил совершить посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Борт вышел на посадку раньше и не долетел до полосы, столкнувшись с деревьями. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту люди — 96 человек.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной падения неверные действия экипажа.

В апреле 2017 года генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица» в умышленном провоцировании крушения самолета Ту-154 Леха Качиньского.

В июне МАК заявил, что причиной крушения стало снижение борта ниже безопасной высоты и как следствие — столкновение с деревом.

Анастасия Тороп