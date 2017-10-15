Шарапова выиграла турнир WTA впервые после дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, сообщает Интерфакс. Это первая победа теннисистки на турнире WTA после дисквалификации.

В финале она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко в двух сетах — 7:5, 7:6 (10:8).

Для Шараповой этот финал стал первым после 15-месячной дисквалификации. В последний раз россиянка играла в финале на турнире WTA в мае 2015 года на Открытом чемпионата Италии в Риме. Тогда она выиграла у испанки Карлу Суарес Наварро.

Напомним, Мария Шарапова была отстранена от соревнований с 12 марта 2016 года, после того, как призналась, что в ее допинг-пробах, взятых во время Открытого чемпионата Австралии по теннису нашли мельдоний. По ее словам, она употребляла препарат на протяжении десяти лет и не знала о запрете.

Мельдоний находится в списке запрещенных к употреблению спортсменами препаратов с января 2016 года.