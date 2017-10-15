В Сомали из-за взрыва погибли 85 человек

В столице Сомали Могадишо жертвами двух взрывов стали 85 человек, еще 100 получили ранения. Об этом сообщил представитель местной полиции Мохаммед Хусейн, передает Интерфакс.

Накануне на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. В результате были разрушены несколько зданий, а также загорелись десятки транспортных средств. Через несколько часов взрыв произошел в районе Медина.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти. По словам министра информации, два взрыва были самыми сильными в истории сомалийской столицы.

Полиция возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ местную группировку «Аш-Шабаб».

Анастасия Тороп