Летевший в Сургут самолет вернулся во Внуково из-за задымления в кабине

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, вернулся во «Внуково» из-за задымления в кабине, сообщает Интерфакс.

Самолет вылетел из Внуково в 10:38 и спустя некоторое время развернулся в Костромской области.

«Командир воздушного судна „Ютэйр“ „Боинг 737“ доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки», — сказал источник в службах аэропорта.

Хотя задымление прекратилось, было принято решение вернуть самолет во Внуково из соображений безопасности.

Начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина сообщил РБК, что «благополучно приземлился и «помощь никому не потребовалась».

Анастасия Тороп