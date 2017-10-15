Летевший в Сургут самолет вернулся во Внуково из-за задымления в кабине
Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, вернулся во «Внуково» из-за задымления в кабине, сообщает Интерфакс.
Самолет вылетел из Внуково в 10:38 и спустя некоторое время развернулся в Костромской области.
«Командир воздушного судна „Ютэйр“ „Боинг 737“ доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки», — сказал источник в службах аэропорта.
Хотя задымление прекратилось, было принято решение вернуть самолет во Внуково из соображений безопасности.
Начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина сообщил РБК, что «благополучно приземлился и «помощь никому не потребовалась».
Анастасия Тороп