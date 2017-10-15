Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита A в Европе

В 20 странах Европы число подтвержденных случаев гепатита A резко возросло и будет только увеличиваться. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«В период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А», — говорится в сообщении.

Польши не уведомила о количестве заболевших в 2017 году. При этом исследование показало, что там на 17 сентября 2017 года случаев гепатита, А зарегистрировали в 55 раз больше, чем год назад.

Больше всего случаев этого заболевания приходятся на мужчин, у которых были сексуальные контакты с другими мужчинами, отмечается в сообщении. Наиболее эффективная мера против гепатита А — это вакцинация, но запасов нужных препаратов в некоторых европейских странах сейчас не хватает, отмечает Роспотребнадзор.

Ведомство обращает на это внимание россиян и просит учитывать эту информацию при планировании своих поездок в европейские страны.

Анастасия Тороп