США решили модернизировать оборудование для выборов из-за вмешательства России

Власти США намерены модернизировать оборудование для проведения выборов, опасаясь вмешательства России. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, все большее число штатов модернизирует базы данных об избирателях и аппараты для голосования, а также включают экспертов по безопасности в свои избирательные команды.

Это делается в целях предотвращения попыток подавить явку или повлиять на результаты выборов путем ложных сообщений в соцсетях.

Изменения наблюдается как со стороны демократов, так и республиканцев, уточняет газета.

Ранее США рассказали о попытках хакеров, якобы связанных с Россией, атаковать избирательные системы в 21 штате в ходе президентских выборов в США в 2016 году. При этом глава национальной ассоциации руководителей выборов США Джадд Чот считает, что «никаких доказательств того, что хакеры изменили один голос или одну регистрацию нет».

Напомним, США неоднократно обвиняли связанных с Россией хакеров во вмешательстве в президентские выборы в Америке в 2016 году. В январе этого года была рассекречена часть доклада американской разведки, в котором говорилось о российской кампании по влиянию на американские президентские выборы. Россия все эти обвинения отвергает.

Анастасия Тороп