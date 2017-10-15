НАК опубликовал видео допроса планировавших теракты в Дагестане сторонников ИГ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал отрывки из видеозаписи допросов задержанных 14 октября в Москве и Махачкале по подозрению в планировании терактов в Дагестане. Запись опубликована на сайте издания Russia Today.

По словам одного из задержанных, у боевиков запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ было несколько взрывных устройств, одно из которых оснащено часовым механизмом.

Другие члены группировки признались, что о том, как изготавливать коктейлей Молотова, они узнали из видео на Youtube.

«Мы собрались в гараже и начали изготавливать коктейли Молотова», — сообщил третий задержанный. По его словам, он также должен был купить оружие в Средней Азии, но не знает, какое именно.

«Мы должны были воевать потому, что мы хотели ввести на Кавказе законы шариата», — добавил один из задержанных.

Накануне НАК сообщил, что в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов спящей ячейки преступной организации. Все они являются выходцами из Дагестана.

Уточнялось, что в Махачкале обнаружены два тайника с тремя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами.

Анастасия Тороп