Экс-сотрудник фабрики троллей рассказал о работе во время выборов США

Бывший сотрудник «Агентства интернет-исследований» из Санкт-Петербурга, известного также как фабрика троллей, рассказал о работе компании и ее влиянии на мнения за рубежом. Интервью опубликовал телеканал «Дождь».

«Когда началась предвыборная гонка [на выборах президента США], они [работадатели] начали на лекциях, занятиях преподавать, кто чем плох для России из кандидатов, кто чем хорош для России, за кого нужно топить, за кого не нужно», — рассказал он.

Максим (имя изменено) работал в компании в 2015 году и полгода писал комментарии на сайтах американских СМИ — The New York Times, The Washington Post, Huffington post. По его словам, основная цель, которая стояла перед сотрудниками иностранного отдела — повлиять на мнения и вывести на дискуссию.

«У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», — рассказал Максим.

По его словам, в компании было запрещено работать без VPN, чтобы было невозможно отследить, откуда был написан комментарий.

«Ни Россию, ни Путина нельзя было упоминать. Потому что американцы об этом не говорят. Им, по сути, наплевать на Россию и на Путина», — сказал он.

Молодой человек также рассказал, что самые распространенные темы для спора касались ношения оружия и геев. По его словам, сотрудники фабрики троллей выводили спор на религиозные темы, а религиозные американцы лайкали эти посты.

В отделе замеряли, сколько поставили лайков комментарию. Их количество говорило о качестве проделанной работы.

Ранее CNN обвинил Россию в попытках посеять ненависть в США не только через Facebook и Twitter, но также через YouTube, Tumblr и даже через популярную игру Pokemon Go.

Напомним, что впервые об «Агентстве интернет-исследований» рассказала «Новая газета». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение.

К финансированию компании имеют отношение структуры известного ресторатора Евгения Пригожина.

В 2015 году бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, требуя официального оформления контракта и возврата долгов по зарплате. Она рассказала «Новой газете» о том, как устроена работа на фабрике троллей.

Суд удовлетворил иск Савчук и постановил выплатить ей компенсацию.