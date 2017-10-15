Валаамский монастырь объявил «нежелательным» присутствие на острове участников блог-тура от издания «7x7»

Руководство Валаамского монастыря назвало «нежелательным» присутствие на острове участников блог-тура «Валаамский архипелаг: люди, государство, РПЦ». Их выселили из гостиницы. Об этом сообщает интернет-журнал «7×7», который организовал этот блог-тур.

В стартовавшем 14 октября туре приняли участие 10 человек, они заселились в гостиницу «Адмирал Кузнецов», принадлежащую монастырю.

«Затем пришел управляющий гостиницей Сергей Недошивин, который объявил: настоятель монастыря епископ Панкратий распорядился не заселять участников блог-тура и сообщил, что их присутствие „нежелательно на острове“», — пишет издание.

Недошивин добавил, что в других гостиницах мест нет. Однако администратор гостиницы «Славянская» сообщил участникам блог-тура, что в его гостинице есть девять свободных мест.

По официальной версии, которую руководство монастыря озвучило журналисту «7×7» Глебу Яровому, гостиница заселена рабочими и не может предоставить места кому-либо еще. Организаторы блог-тура должны были заранее сообщить о своем приезде.

«Мы ехали не в монастырь, а на остров Валаам — поэтому неясно, почему должны были предупреждать о своем визите», — сказал Яровой.

Группа провела на острове несколько часов и уехала в другой город.

Издание «7×7» постоянно освещает конфликты Валаамского монастыря и местных жителей, которых выселяют с острова.