ЦИК Кыргызстана сообщил о лидерстве Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах

ЦИК Кыргызстана опубликовал предварительные данные голосования на президентских выборах 15 октября. По подсчетам автоматической системы учета голосов, используемой в ходе голосования, с результатом 54,7% лидирует кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. За его оппонента Омурбека Бабанова, лидера парламентской оппозиции, проголосовало чуть больше 33% голосов. Если по итогам окончательного подсчета вручную (сроки подсчета могут составить до 20 дней) пропорция сохранится, то Жээнбеков станет победителем в первом туре.

Явка на выборах президента Кыргызстана составила 51,4% — это 1,5 миллиона избирателей. В ходе этих выборов впервые была применена система регистрации избирателей, основанная на биометрических данных. Некоторые избиратели в связи с этим остались вне процедуры голосования. В ходе голосования серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Жээнбеков — бывший премьер-министр, которого открыто поддержал в кампании действующий президент Алмазбек Атамбаев, а также административный ресурс в виде государственных СМИ. Его оппонент, Омурбек Бабанов, подвергся жесткой дискредитации, а Комитет национальной безопасности, основываясь на задержаниях политиков, названных «сторонниками» Бабанова, расследует дело о подготовке госпереворота после выборов. Во время телевизионных дебатов Жээнбеков пообещал жестко бороться с коррупцией и заявил Бабанову, что начнет с него.

Интересно, что Бабанов как кандидат из северного региона, по предварительным данным, уступил Жээнбекову в Бишкеке, хотя выиграл в Чуйской и Таласской областях (в последней — в соотношении 85% к 12%). В свою очередь, Жээнбеков выиграл в пяти областях, а наиболее убедительная победа зафиксирована в Оше: там провластный кандидат набрал 73,69% голосов. Стоит отметить, что Ош — место жительства этнического узбекского меньшинства в Кыргызстане, и в отношении него, как утверждали противники Жээнбекова, должен был быть применен административный ресурс.

В тройке лидеров оказался еще один кандидат с юга — Адухан Мадумаров (6,48% голосов). Против всех проголосовало 0,73% избирателей.

По Конституции Кыргызстана, президент страны избирается на один шестилетний срок без возможности переизбрания.

Выборы в Кыргызстане проходили на фоне скандалов и войны компроматов в отношении кандидатов, а также на фоне конфликта между Кыргызстаном и Казахстаном из-за резкой речи Алмазбека Атамбаева в отношении Нурсултана Назарбаева. Это привело к огромным очередям на границах, из-за чего погибла 70-летняя женщина, а владельцы грузов, следующих в Казахстан, несут многотысячные убытки.