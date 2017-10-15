Умер актер Дмитрий Марьянов

В Подмосковье в возрасте 47 лет скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным источника, Марьянов ехал в автомобиле вместе с друзьями в качестве пассажира.

«Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета „скорой помощи“ доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось», — сказал собеседник агентства.

Известность Марьянову принесла главная роль в картине «Выше радуги» (1986 год).

С 1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра «Ленком», где играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Актер также сотрудничал с «Квартетом-И» и снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Отцы».