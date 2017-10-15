Елена Панфилова сложила полномочия вице-президента Transparency International

Председатель правления «Трансперенси Интернешнл-Р» Елена Панфилова сложила полномочия вице-президента и исполнительного директора Transparency International. Об этом Панфилова сообщила спецкору «Новой» Илье Азару.

На очередном ежегодном собрании организации директор «Трансперенси Интернешнл-Р» Антон Поминов был избран членом Аккредитационного комитета организации.

Новым президентом Transparency International избрана Делиа Рубио, бывшая председатель правления Transparency International-Аргентина, вице-президентом — Рубен Луфука, председатель правления Transparency International-Гамбия.

По итогам собрания, исполнительным директором Transparency International назначена Патрисия Морейра, которая 13 лет работала исполнительным директором испанской общественной организации Ayuda en Acción.

Напомним, что Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. В 2015 году министерство юстиции России признало российское отделение «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» «иностранным агентом».