Росздравнадзор пообещал проверить станцию скорой помощи после смерти актера Марьянова

Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне после сообщений о том, что актер Дмитрий Марьянов умер из-за отказа врачей оперативно приехать на вызов, сообщает ТАСС.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту», — заявили в ведомстве.

Телеканал РЕН ТВ связался с подстанцией в Лобненском районе Московской области по поводу возможных проверок. В скорой помощи отказались предоставлять информацию, однако признали, что в этот день было много вызовов, а в автопарке всего шесть машин.

По информации телеканала, друзья актера «на протяжении 20 минут пытались уговорить врачей скорой приехать за мужчиной, которому внезапно стало плохо». Позднее они решили сами отвезти его в больницу.

Актер Дмитрий Марьянов умер накануне вечером. Ему было 47 лет. Как сообщал источник Интерфакса, Марьянову стало плохо в машине, в которой он находился в качестве пассажира. Друзья актера остановили автомобиль около поста ГАИ, куда позднее подъехала скорая и доставила актера в больницу города Лобня. По данным источника ТАСС, у Марьянова оторвался тромб.

Марьянов с 1994 года выступал в составе труппы театра «Ленком». Он играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Актер сотрудничал с «Квартетом-И» и снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Отцы».