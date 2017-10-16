В Луизиане при взрыве на нефтяной платформе пострадали семь человек

В американском штате Луизиана на нефтяной буровой платформе в результате взрыва пострадали семь человек, передает Associated Press со ссылкой на официального представителя управления полиции города Кеннер Брайана Макгрегора.

Injuries reported after oil rig explodes on Louisiana's Lake Pontchartrain. https://t.co/MbTsWy7r4V pic.twitter.com/MxS9fTlqgf — ABC News (@ABC) October 16, 2017

Оператором буровой платформы является компания Clovelly Oil.

Пять человек находятся в медицинском центре при университете «с повреждениями и ожогами», их состояние оценивается как критическое. Состояние еще двоих пострадавших стабильное.

По информации властей города, нефть может попасть в озеро Пончартрейн. Береговая охрана оценит качество воды в озере. Питьевая вода в округе остается безопасной.