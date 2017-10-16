«Почта России» предложила снизить лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа до 50 евро

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в письме к вице-премьеру Аркадию Дворковичу предложил провести в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз — ред.) переговоры по поэтапному снижению лимита для беспошлинного ввоза личных товаров из-за рубежа. Документ оказался в распоряжении «Коммерсанта».

К 1 января 2019 года можно уменьшить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро, к 1 января 2020 года — до 100 евро, а к 1 января 2021 года— до 50 евро. По мнению Подгузова, это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

Он посоветовал не снижать лимит резко. В пример он привел Белоруссию, где порог ввели на уровне 22 евро, что привело к падению объемов входящих отправлений на 37%.

По оценкам «Почты России», стоимость 93% посылок из-за рубежа и сейчас не превышает 50 евро.

В письме также рассказывается о способе сократить издержки при взимании пошлины. Речь идет об автоматическом взимании пошлины уже при покупке товаров в интернет-магазине. Сейчас «Почта России» разрабатывает такую технологию. Планируется, что ее протестируют на AliExpress.com, где россияне совершают до 80% всех трансграничных покупок.

В конце сентября правительство предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях с тысячи евро до 20 евро. По мнению правительства, это позволит повысить доходы бюджета в следующем году на 30 миллиардов рублей.