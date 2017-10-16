В результате взрыва в столице Сомали погибли 276 человек

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли 276 человек, сообщил в твиттере министр информации Сомали Абдирахман Осман.

«Число жертв возросло до 276, еще около 300 человек получили ранения в результате варварского нападения группы террористов «Аш-Шабаб» (запрещено в России)», — написал Осман.

Власти не исключают, что количество жертв может увеличиться.

В субботу, 14 октября, начиненный взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города у отеля Safari. Были разрушены несколько зданий, а также загорелись десятки транспортных средств. Через несколько часов взрыв произошел в районе Медина.

Два взрыва стали самыми сильными в истории Могадишо.

Полиция возложила ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» местную группировку «Аш-Шабаб».

Александра Копачева