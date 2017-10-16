Правительство внесет в Госдуму законопроект о защите сообщающих о коррупции работников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о защите от неправомерного увольнения сотрудников, которые сообщили о коррупции. Соответсвующий документ опубликован на сайте правительства.

Правительство рассмотрело и одобрило законопроект 12 октября.

Документ предлагает определить меры защиты человека, который сообщил о коррупционных правонарушениях. Защита от ущемления прав и законных интересов предусматривается в течение двух лет «с даты регистрации уведомления о таком правонарушении».

В законопроекте также предусматривается конфиденциальность сведений об этом человеке и предоставление ему бесплатной юридической помощи.

Ранее с таким предложением выступил Минтруд. Ведомство подготовило поправки к закону «О противодействии коррупции». Согласно документу, сообщивших о коррупции сотрудников нельзя будет уволить без решения специальной комиссии.