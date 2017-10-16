Полиция Украины задержала в Чернобыльской зоне отчуждения сталкеров из России

Полиция Украины задержала в Чернобыльской зоне отчуждения три группы сталкеров, среди которых были россияне, сообщается на странице ведомства в фейсбуке. Всего задержаны 15 человек.

Первые две группы сталкеров задержаны в селах Терехи и Припять.

«Третью группу сталкеров <...> правоохранители обнаружили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых людей, среди них двое граждан России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении полиции.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению). Им грозит штраф.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора произошел взрыв и пожар. Авария считается крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Общая площадь радиационного загрязнения составила 50 тысяч кв. км в 12 областях Украины. Установлена закрытая для свободного доступа 30-километровая зона.