Суд оштрафовал Telegram за отказ декодировать сообщения пользователей для ФСБ

Мещанский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей, передает Интерфакс.

«Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — огласила решение судья Юлия Данильчик.

Сторона компании отсутствовала на заседании суда.

Представители мессенджера могут оспорить решение в течение десяти дней. Если это не будет сделано, то у Telegram будет не менее 15 дней, чтобы исполнить требование о передаче ключей к декодированию сообщений.

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ составила административный протокол на Telegram за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей. Как уточняет RNS, запрос на предоставление данных ФСБ направила 12 июля 2017 года. Требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля. Иск в суд ФСБ подала 27 сентября.

По данным издания, спецслужбу заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров ранее допустил блокировку Telegram в России, если мессенджер не будет сотрудничать с российскими властями.

В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал от Павла Дурова и администрации мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Под угрозой блокировки Дуров согласился зарегистрировать мессенджер, но отказался передавать властям данные о пользователях.