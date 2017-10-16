Минюст отказался приравнять встречи с депутатами к митингам

Министерство юстиции в отзыве на поправки в закон о митингах заявило, что встречи депутатов с избирателями не должны регулироваться законодательством о митингах. Документ оказался в распоряжении «Ведомостей».

Минюст объяснил, что регулирование таких встреч направлено на повышение безопасности. Если у правоохранительных органов не будет информации о встречах, то они не смогут обеспечить порядок. Однако встречи, которые проходят по инициативе избирателей, не попадают под этот закон.

В Минюст обратились члены трех фракций Госдумы. Теперь министерство направит отзыв в Конституционный суд. Рассмотрение назначено на 17 октября.

Напомним, в июне вступил в силу закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Теперь встречи депутатов с избирателями могут проходить либо в специально отведенных местах и во дворах домов, либо в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания. За несоблюдение правил предусмотрен штраф.