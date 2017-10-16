Новая газета

В Париже полиция задержала Петра Павленского за поджог здания Банка Франции

Общество

Художник Петр Павленский поджег здание Банка Франции, сообщает RT France. 

Фотографии акции также опубликованы на сайте Divergence Images. Как уточняется в описании к фотографиям, художник вместе с женщиной (ее имя не называется — ред.) подожгли офис Банка Франции, призвав к «Великой Французской революции», потому что «банкиры заняли место монархов».

Информацию о задержании в твиттере подтвердила активистка Сара Константен.

В мае власти Франции выдали убежище Петру Павленскому. В январе он вместе с семьей уехал из России из-за опасений стать обвиняемым по уголовным делам.

Следственный комитет ранее проводил доследственную проверку по двум статьям Уголовного кодекса. Актер Театра.doc Василий Березин обвинил Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину в нападении, а актриса Анастасия Слонина — в попытке сексуального насилия. Следствие отказалось возбуждать дело против Павленского.

В ноябре 2015 года Павленский провел акцию «Угроза. Горящие двери Лубянки». Он облил бензином и поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади. Его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.

Теги:
франция, задержания, павленский
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