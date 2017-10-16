В Париже полиция задержала Петра Павленского за поджог здания Банка Франции

Художник Петр Павленский поджег здание Банка Франции, сообщает RT France.

Фотографии акции также опубликованы на сайте Divergence Images. Как уточняется в описании к фотографиям, художник вместе с женщиной (ее имя не называется — ред.) подожгли офис Банка Франции, призвав к «Великой Французской революции», потому что «банкиры заняли место монархов».

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

Информацию о задержании в твиттере подтвердила активистка Сара Константен.

В мае власти Франции выдали убежище Петру Павленскому. В январе он вместе с семьей уехал из России из-за опасений стать обвиняемым по уголовным делам.

Следственный комитет ранее проводил доследственную проверку по двум статьям Уголовного кодекса. Актер Театра.doc Василий Березин обвинил Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину в нападении, а актриса Анастасия Слонина — в попытке сексуального насилия. Следствие отказалось возбуждать дело против Павленского.

В ноябре 2015 года Павленский провел акцию «Угроза. Горящие двери Лубянки». Он облил бензином и поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади. Его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.