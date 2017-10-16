«Ъ»: задержанные накануне боевики планировали совершить теракт на фестивале молодежи

Сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» планировали устроить теракт на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Дагестане, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

«Взрывы даже небольшой мощности на мероприятиях подобного рода, по замыслу бомбистов, должны были обеспечить акции максимальный резонанс, а холодное оружие (…) могло быть использовано для ножевых атак», — пишет газета.

О задержании четырех членов «спящей ячейки» в Москве и Махачкале НАК сообщил в субботу. По информации силовиков, все задержанные являются выходцами из Дагестана. В свою очередь, источник «Коммерсанта» уточняет, что сотрудники правоохранительных смогли найти боевиков благодаря изучению переписки подозреваемых в интернете.

«Именно из их диалогов стало ясно, что пользователи в соцсетях обсуждают способы осуществления нападений, выбирают виды оружия, ищут информацию об изготовлении самодельных взрывных устройств», — сообщает газета.

Источник издания назвал имена двоих задержанных — Хидирнаби Казуева и Самира Ибрагимова, а также добавил, что причастных к подготовке терактов могло быть больше.

Отметим, что в воскресенье НАК опубликовал отрывки из видеозаписи допросов задержанных, на которых мужчина рассказывает, что у боевиков было заготовлено несколько взрывных устройств.

«Коммерсант» рассказал, что две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте обнаружили на цокольном этаже недостроенного здания. Еще одно взрывное устройство мощностью 50 г в тротиловом эквиваленте также нашли на той же стройке.

«В конструкции этой бомбы был использован магнит — устройство злоумышленники могли прикрепить к днищу машины или другой металлической поверхности», — сказал собеседник газеты.

Напомним, 30 сентября сотрудники ФСБ задержали членов «Исламское государство», которые готовили теракты в столице. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных самодельные взрывные устройства пистолеты ПМ-9 мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Максим Прошкин