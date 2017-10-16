«Ведомости» узнали о роли Путина в назначении Турчака главой генсовета ЕР

Окончательное решение о назначении бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака на должность главы генсовета «Единой России» принял президент России Владимир Путин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в партии и близкий к Кремлю источник.

По словам собеседника газеты, Турчака «сыном человека Путина», который будет «ориентироваться на руководство администрации президента», в частности, на первого замглавы АП Сергея Кириенко. Источники издания в Госдуме уверяют, что у Турчака хорошие отношения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, поэтому проблем из-за назначения не возникнет.

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Как рассказал источник в партии, решения по таким ключевым вопросам Путин всегда принимает сам. Президенту предлагали вариант с совмещением Сергеем Неверовым двух должностей: руководителя фракции «Единой России» и секретаря генсовета партии. Путин такой вариант отверг.

Они также добавили, что кадровые перестановки в ЕР повышают шансы на то, что Путин выдвинется на выборы президента от партии. В этом случае выборы станут первым тестом для Турчака.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в отставку 12 октября. Турчак ушел с должности по собственному желанию. Затем премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Ранее РБК сообщило о планах назначить Турчака на пост главы генсовета «Единой России». По данным издания, Турчак стал основным кандидатом на этот пост.