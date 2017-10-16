В Пермском крае из-за пожара на шахте эвакуировали 170 горняков

Обновлено На 13.50 (по мск.) источник задымления на шахте локализован и ликвидирован, ведутся профилактические мероприятия.

Спасатели эвакуировали 170 человек из-за пожара на шахте в Пермском крае, под землей еще остаются 127 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС.

Задымление горной выработки пятой Юго-Западной панели произошло на руднике в Соликамске, рассказал «Новой газете» начальник отдела по работе со СМИ ПАО «Уралкалий» Филипп Грицков.

По его словам, персонал выведен из зоны задымления, пострадавших нет. Спасатели ищут источник задымления, а производство работает в штатном режиме, добавил Грицков.

Источник Интерфакса в службе технического надзора региона рассказал, что на шахте загорелось демонтируемое оборудование.

Напомним, о «задымлении» в шахте электродепо шахты «Яреганефть», которая входит в структуру ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» стало известно 29 сентября. 6 октября источники «Новой газеты» сообщили, что на шахте на тот момент восьмой день подряд был пожар.

В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Коми» заявили, что было только задымление, электродепо не связано с основной шахтой, поэтому жизни рабочих ничего не угрожает.

Шахта №1 нефтешахтного управления «Яреганефть» — одно из немногих мест в мире, где добывают тяжелую нефть шахтным способом. ЧП на «Яреганефти» — третье за год.