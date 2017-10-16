Более 40% россиян ожидают тяжелые времена

41% россиян считают, что самые тяжелые времена у России еще впереди. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Они опубликованы на сайте организации.

Еще 31% респондентов считают, что худший период остался позади, а 21% — уверены, что переживают его сейчас.

«При этом год–два назад ожидания респондентов в отношении будущего были куда более пессимистичны», — отмечается на сайте ВЦИОМ. В 2015 году ухудшения ситуации в будущем ожидали 52% жителей России. В 2016 году их доля сократилась до 48%.

Опрос проводился методом телефонного интервью по всей России 27–29 сентября 2017 года среди 1,8 тыс. респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

В конце прошлой недели фонд «Общественное мнение» провел опрос, посвященный оценкам заработной платы. Выяснилось, что для того, чтобы ощущать себя счастливым, россиянам, в среднем, необходимо 50 тыс. руб. ежемесячно.