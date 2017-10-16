В Кремле прокомментировали возможность блокировки Telegram в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что о блокировке мессенджера Telegram на территории страны речи «пока не идет». Слова пресс-секретаря передает РИА Новости.

«Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется», — сказал Песков.

Так официальный представитель президента России ответил на вопрос, не вызывает ли опасений у Кремля ситуация с возможной блокировкой Telegram, первым шагом к которой может стать решение Мещанского суда.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Представители мессенджера могут оспорить решение в течение десяти дней. Если это не будет сделано, то у Telegram будет не менее 15 дней, чтобы исполнить требование о передаче ключей к декодированию сообщений.

Напомним, в конце сентября основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ составила административный протокол на Telegram за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей. Как уточняет RNS, запрос на предоставление данных ФСБ направила 12 июля 2017 года. Требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля. Иск в суд ФСБ подала 27 сентября.

По данным издания, спецслужбу заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram.