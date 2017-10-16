Дуров обвинил ФСБ в нарушении Конституции

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) предоставить доступ к переписке пользователей соцсети противоречат 23 статье Конституции.

Эта статья гласит, что «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

«Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан», — написал Дуров на своей странице в «ВКонтакте».

Он добавил, что сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией.

Кроме этого, Дуров объявил, что в течение пары дней выберет команду юристов, который займутся этим делом.

Ранее в понедельник Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. руб. за непредоставление в ФСБ доступа к переписке («ключей дешифровки»). пользователей Telegram.

В Кремле заявили, что о блокировке Telegram на территории страны речи «пока не идет».