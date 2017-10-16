Пресс-конференция Максима Лапунова, пережившего пытки в «секретной тюрьме» для геев в Чечне, началась в Москве при усиленных мерах безопасности

В пресс-центре «Новой газеты» началась пресс-конференция мужчины, задержанного в Грозном по подозрению в гомосексуальных связях и пострадавшего от действий чеченских силовиков.

Журналисты российских СМИ присутствуют на мероприятии, «Новая газета» ведет видеотрансляцию. Историю Максима Лапунова и важность его сегодняшнего выступления подробно описаны в сегодняшних материалах «Новой газеты».

Лапунов — первый назвавший свои имя и фамилию заявитель по делу о преследовании геев в Чечне.

Россиянин Максим Лапунов обратился на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети» в начале мая. 16 марта его задержали чеченские силовики и 12 суток держали в одном из подвалов, предположительно, Управления Уголовного розыска МВД по ЧР — еще одной так называемой «секретной тюрьмы».

Общественное расследование по факту задержания Максима в течение трех месяцев проводил «Комитет против пыток».

29 августа Максима Лапунова представили уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. На встрече омбудсмен также ознакомилась с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которое сам Лапунов и правозащитники попросили передать ему лично в руки. Отметим, что, комментируя ситуацию, российские официальные лица многократно подчеркивали, что никто из предполагаемы пострадавших в предохранительные органы не обращался.

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».