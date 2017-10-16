Авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings объявили об объединении

Две российские авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings заявили об объединении для создания авиационного холдинга с единой управляющей компанией. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе «Нордавиа».

«Цель объединения – укрупнение бизнеса, что, среди прочего, даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть», — сказали в авиакомпании.

По словам сотрудника пресс-службы, действующие акционеры авиакомпаний станут акционерами холдинга. В течение периода объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название.

В пресс-службе добавляют, что, по прогнозам, пассажирооборот холдинга в 2018 году сможет превысить 3,5 млн человек.

«Nоrdavia – regional airlines» («Нордавива») выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов, у компании девять реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-500.

В свою очередь, Red Wings выполняет регулярные и чартерные рейсы по наиболее популярным туристическим направлениям в России и за ее пределами, в 2016 году авиакомпания перевезла 960 тысяч пассажиров.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал в ближайшее время подготовить законопроект о жестком контроле над авиакомпаниями после ситуации с «ВИМ-Авиа». По его словам, в законе должна быть введена норма подсчета показателей финансовой устойчивости, а также обеспечен механизм страхования пассажиров от подобных ситуаций.

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. Росавиация считает, что это случилось из-за задолженностей перевозчика перед аэропортами и поставщиками топлива. Следственный комитет возбудил уголовное дело.