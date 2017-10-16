Генпрокуратура не нашла «сомнительных схем» при финансировании «Матильды»

Генпрокуратура не обнаружила «сомнительных схем» при финансировании фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность», — добавили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что прокатное удостоверение также было выдано в рамках закона. «Обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено», — говорится в Telegram-канале после исследования содержания фильма.

В ведомстве рассказали, что проверка проводилась после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Напомним, Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду», так как депутат считала, что существует контракты о переводе «миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет фонда (не указываю наименование) в поддержку культуры и искусства конкретно под фильм «Матильда».