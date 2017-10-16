Путин ввел санкции против КНДР

По теме ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ограничений в отношении Северной Кореи в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний. Речь идет об ограничениях в области научно-технического сотрудничества. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписан в связи с принятием резолюции ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.

Сотрудничество допускается «в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов», а также других областях только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи. Ограничения не касаются области медицины.

Вводятся дополнительные ограничения на сотрудничество в транспортной сфере: запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР. Москве суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР, должны быть сняты с государственной регистрации.

Меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории государств-членов ООН также ужесточаются.

Помимо этого, утвержден перечень материалов, технологий и продукции, поставка которой в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более 500 долларов, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более 100 долларов.

Ранее, 12 сентября, Члены Совета Безопасности ООН единогласно проголосовали за введение новых санкции в отношении КНДР.

В Северную Корею ограничили поставки нефтепродуктов, установил лимит на сырую нефть — поставки не должны превышать показатели за последние 12 месяцев. Пхеньяну также запретили покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также продавать текстильную продукцию.

Напомним, в сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.