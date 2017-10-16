ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи

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Европейский союз ввел новые санкции в отношении КНДР. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза (ЕС).

Согласно документу, вводится запрет на импорт нефтепродуктов из КНДР, а также на снабжение, продажу или передачу сырой нефти. Кроме того ЕС запретил проводить денежные переводы в Северную Корею.

Страны-участницы Евросоюза не могут принимать на работу граждан КНДР за исключением беженцев, а также приобретать акции и другие ценные бумаги северокорейских компаний, отмечается в документе.

Ранее, 12 сентября, Члены Совета Безопасности ООН единогласно проголосовали за введение новых санкции в отношении КНДР.

В Северную Корею ограничили поставки нефтепродуктов, установил лимит на сырую нефть — поставки не должны превышать показатели за последние 12 месяцев. Пхеньяну также запретили покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также продавать текстильную продукцию.

В конце сентября, США ввели санкции против восьми банков КНДР и 26 лиц, причастных к финансовым операциям с этой страной.

Напомним, в сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.

Максим Прошкин