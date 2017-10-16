ФАС заподозрила авиакомпании в завышении цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба ФАС отправила запросы в авиакомпании, чтобы они объяснили ценообразование на билеты экономкласса, так как в ведомстве их считают завышенными. Об этом «Новой газете» рассказали в ФАС.

«В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия», — заявил представитель ведомства.

У авиакомпаний есть две недели, чтобы направить ФАС ответ, запрос отправлен после поручения президента России Владимира Путина, отметили в пресс-службе регулятора.

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Напомним, 16 августа Путин дал поручение ФАС разобраться с ценами на билеты в России, которые устанавливаются автоматизированной системой.

Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что за этой системой может скрываться сговор мировых авиаперевозчиков, так как российские авиакомпании закупили иностранные компьютерные системы. Они помогают устанавливать цену в зависимости от разных факторов.

Максим Прошкин