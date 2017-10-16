Герой расследования «Новой газеты» публично рассказал о пытках в «секретной тюрьме» для геев в Чечне
«Новая газета»редакция
В пресс-центре «Новой газеты» в Москве прошла пресс-конференция Максима Лапунова, подавшего официальное заявление в Следственный комитет после пыток в одной из так называемых «секретных тюрем» для геев на территории Чечни.
Максим Лапунов — уроженец Пермского края —первый открыто назвавший свои имя и фамилию заявитель по делу о преследовании геев в Чечне. В присутствии журналистов из российских и зарубежных СМИ, а также представителей посольств Франции, Германии, Великобритании, США, Канады и Австралии Лапунов рассказал о своем задержании в Грозном по подозрению в гомосексуальности и двухнедельном пребывании в одном из подвалов так называемой «секретной тюрьмы».
«Новая газета» транслировала пресс-конференцию в прямом эфире, посмотреть ее можно здесь. Полную историю Максима Лапунова читайте в материале спецкора «Новой» Елены Милашиной.
Общественное расследование по факту задержания Максима в течение трех месяцев проводил «Комитет против пыток». 29 августа Максима Лапунова представили уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. На встрече омбудсмен также ознакомилась с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 22 сентября Москалькова передала его в СК.
Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.
Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».