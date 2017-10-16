В Ростове-на-Дону прошла церемония открытия памятника героям Донбасса

В парке имени Николая Островского в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония открытия памятника героям Донбасса. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По информации телеканала, на мероприятии присутствовал помощник президента России Владислав Сурков, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Сегодня в Ростове-на-Дону состоялось официальное открытие памятника Героям Донбасса. Приехали Сурков, Захарченко и Бородай pic.twitter.com/IyRDCdepti — Александр Михайлов (@MihailKitaycev) October 16, 2017

«Я хочу от имени администрации Ростова, от имени ростовчан сказать большое спасибо за то, что вы сделали все для сохранения русского мира», — цитирует «Коммерсант» главу Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

В свою очередь, Бородай выразил благодарность руководству города и области за то, что помогали установить памятник и поддерживали добровольцев Донбасса, отмечает газета.

Напомним, памятник установили 10 октября. Инициаторами мемориального знака выступил «Союз добровольцев Донбасса», который был создан Бородаем в августе 2015 года.

Максим Прошкин