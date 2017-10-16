Шойгу рассказал о скором завершении военной операции в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии идет к завершению, передает РИА Новости.

«Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — сказал Шойгу во время встречи с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом.

По его словам, главным вопросом является борьба с терроризмом и ситуация в регионе.

Читайте также Уставшие крылья. Российская авиация в Сирии вынуждена действовать на износ

Ранее Минобороны заявило об уничтожении экономической инфраструктуры «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена). В конце сентября ведомство отчиталось об успехах в борьбе с боевиками в Сирии. Сообщалось, что военные убили 2 359 человек и ранили еще 2,7 тысячи.

По данным РБК, с начала российской операции в Сирии погибли 39 россиян (их смерть подтвердило Минобороны). При этом количество поибших бойцов «ЧВК Вагнер» неизвестно. Conflict Intelligence Team рассказала, что только за сентябрь и август 2017 года погибли семь россиян, служивших в «ЧВК Вагнера».