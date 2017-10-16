Интернет-омбудсмен допустил создание региональных «крипторублей»

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что в ближайшем будущем в регионах России могут появиться местные криптовалюты, передает ТАСС.

«Криптовалюта — это новое мироустройство, обычные люди уже начинают чувствовать эти изменения. Необходимо должным образом это регулировать. Кроме того, властям и обществу нужно прийти к единому консенсусу», — сказал он.

По словам Мариничева, региональные криптовалюты могут применяться в трудовых отношениях.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Он отметил, что о конкретных мерах говорить рано.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе провел совещание по криптовалютам.Он подчеркнул, что во многих странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством, а значит, России при выработке мер нужно опираться на международный опыт. При этом глава Центорбанка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала,что ЦБ не поддерживает развитие криптовалют как платежного средства