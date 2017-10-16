Украину избрали в Совет ООН по правам человека на период 2018-2020 годов во время голосования Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил в твиттере заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Еще одна площадка, на которой Украина будет отстаивать права человека в мире и, в частности, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма», — написал он.

Украина состояла в СПЧ ООН с 2006 по 2011 годы.

В понедельник, 16 октября, прошли выборы 15 членов СПЧ ООН, которые заменят страны, покидающие Совет 31 декабря 2017 года. В состав Совета по правам человека ООН входят 47 стран, которые избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок.

В октябре прошлого года Россия не набрала необходимого числа голосов для переизбрания в Совет и выбыла из него.