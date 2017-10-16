На Мальте при взрыве машины погибла журналистка, расследовавшая «Панамский архив»

Мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция погибла при взрыве автомобиля, передает The Guardian. Ей было 53 года.

Машина журналистки взорвалась вскоре после того, как она выехала из дома. Причина взрыва не установлена. За 15 дней до гибели Каруана Галиция пожаловалась в полицию на угрозы.

Журналистка участвовала в расследовании «панамского досье». Дафне Каруана Галиция обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската. По информации Галиции, у жены премьер-министра якобы есть офшорная компания в Панаме, которая предположительно сотрудничает с компанией, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня, как политика и как человека. Но ничто не может оправдать этот варварский поступок», — сделал заявление Джозеф Мускат после гибели журналистки.

«Панамский архив» был опубликован в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Неизвестный источник передал более 11 млн материалов, занимающих более 2,5 терабайт данных, немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Расследование было основано на документах юридической фирмы Mossack Fonseca.

Часть материалов в документах посвящена виолончелисту Сергею Ролдугину, который в публикациях называется близким другом российского президента Владимира Путина.