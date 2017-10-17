Задержанные в Махачкале сторонники ИГ планировали теракт на концерте Киркорова

Сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ранее задержанные в Москве и Махачкале, планировали устроить теракт с использованием снайперских винтовок на концерте артиста Филиппа Киркорова, с которым он 6 июля приехал в Махачкалу. Об этом РБК рассказал близкий к ФСБ источник.

Боевики не смогли реализовать запланированный теракт. Собеседники издания не уточнили, что именно помешало планам сторонников ИГ. При этом один из источников РБК отметил, что они готовили в тот же день еще один теракт, а именно нападение на полицейских в городском парке имени 50-летия Октября. По словам собеседника издания, боевики хотели отобрать у правоохранителей огнестрельное оружие и скрыться.

Однако вокруг полицейских в парке оказалось большое количество людей, а сами правоохранители «на протяжении долгого времени разговаривали с двумя женщинами». Совершить нападение сторонники ИГ планировали с ножами и топорами, уточнил собеседник РБК.

В свою очередь, источник «Коммерсанта» ранее сообщил, что боевики намеревались устроить теракт на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

О задержании четырех членов «спящей ячейки» в Москве и Махачкале Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил 14 октября. По данным комитета, все задержанные являются выходцами из Дагестана.

Позднее НАК опубликовал отрывки из видеозаписи допросов задержанных, на которых мужчина рассказывает, что у боевиков было заготовлено несколько взрывных устройств.