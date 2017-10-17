Новая газета

Ассанж пообещал 20 тысяч евро за информацию об убийстве расследователя «Панамского архива»

Общество

2

Основатель WikiLeаks Джулиан Ассанж пообещал заплатить 20 тысяч евро за информацию, которая поможет установить личности убийц мальтийской журналистки и блогера Дафне Каруане Галиции, которая погибла при взрыве автомобиля накануне. Об этом он написал в своем твиттере.

О гибели мальтийской журналистки и блогера Дафне Каруана Галиции стало известно накануне. Ее машина взорвалась вскоре после того, как она выехала из дома. За 15 дней до гибели Каруана Галиция пожаловалась в полицию на угрозы.

Журналистка участвовала в расследовании «панамского досье». По данным The Guardian, одно из ее последних громких расследований касалось премьер-министра страны Джозефа Муската и двух его ближайших помощников.

Каруана Галиция написала об их связи с офшорной компанией в Панаме, которая в свою очередь, связанна с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Читайте также

Пулитцер за расследование «Панамского архива». Рассказывает региональный редактор OCCRP Роман Шлейнов

Напомним, «Панамский архив» был опубликован в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Неизвестный источник передал более 11 млн материалов, занимающих более 2,5 терабайт данных, немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Расследование было основано на документах юридической фирмы Mossack Fonseca.

Андрей Дубровский

Теги:
панамские документы, давление на сми, журналисты, убийство, ассанж
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera