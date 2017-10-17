В Северной Корее предупредили о возможном начале ядерной войны в любой момент

Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генеральной Ассамблеи заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и ядерная война может начаться в любой момент, передает Reuters.

По словам зампостпреда КНДР, с 1970 года «ни одна страна в мире не подвергалась такой жесткой и прямой ядерной угрозе» со стороны США, как Северная Корея. Но теперь Северная Корея завершила формирование своего ядерного арсенала и стала ядерной державой, которая может отправить «на различные расстояния атомную и водородную бомбы, а также межконтинентальные баллистические ракеты».

По словам представителя КНДР, «вся материковая территория США находится в досягаемости наших ударов». Ким Ин Рен подчеркнул, что «если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара».

Зампостпред также заявил, что КНДР поддерживает идею полного отказа от ядерного оружия, отметив, что Пхеньян примет такое соглашение только в случае подписания документа США.

Андрей Дубровский