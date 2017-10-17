Корпоративные клиенты банка «Открытие» продолжили забирать средства

Несмотря на действия Центробанка и временной администрации банка «Открытие» юридические лица забрали в сентябре с его счетов около 60 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на отчетность банка, а также близкий к банку источник сообщают «Ведомости».

При этом издание отмечает, что отток средств из банка в сентябре оказался гораздо ниже аналогичных показателей за август, когда компании забрали из банка 199 млрд рублей, а вкладчики – 151 млрд рублей. При этом население вообще прекратило изымать деньги, средства продолжают забирают только корпоративные клиенты, отмечает газета.

Представитель «Открытия» уточнил, что отток средств юрлиц замедлился более чем втрое. По его словам, это связано с восстановлением сотрудничества банка с действующими клиентами и возвратом ушедших клиентов.

Напомним, в августе Центробанк объявил о санации банка «Открытие». В банке была введена временная администрация из представителей регулятора И ООО «УК ФКБС». Новое руководство банка, как ранее сообщали «Ведомости», попыталось уговорить крупных клиентов вернуть деньги на их счета в «Открытии».

Отметим, что «Открытие» — не первый банк за последние месяцы, которому потребовалась процедура финансового оздоровления. Так, в сентябре стало известно о санации Бинбанка. А в конце июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра».

Андрей Дубровский