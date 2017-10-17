Путин предложил разделить с населением расходы на здравоохранение

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо решить, какие медицинские услуги будут оказываться населению бесплатно, а за какие россияне будут платить. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление президента.

Как отмечает газета, президент считает, что граждане должны понимать свою ответственность за собственное здоровье. Чиновник финансово-экономического блока рассказал изданию, что власти обсуждают софинансирование системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 2%.

По словам директора Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ Сергея Шишкина, правительство планирует обязать самозанятых граждан платить фиксированную сумму за медицинскую помощь. Речь идет о тех, кто не зарегистрирован официально как безработный и не платит никаких взносов в систему ОМС, уточнил специалист.

Софинансирование в здравоохранении, как утверждает Виталий Омельяновский из РАНХиГС, обсуждается и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, в администрации президента, а также в Минэкономразвития.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр экономического развития Максим Орешкин заявили, что этот вопрос не обсуждается.

Ранее газета «Известия» сообщила о планах Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Однако в тот же день официальный представитель ведомства Олег Салагай заявил, что ни в одном из готовящихся законопроектов Минздрава России нет пункта о лишении безработных россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).