ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» пожаловались Медведеву на льготы «Роснефти»

Руководители нефтяных компаний ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву на налоговую дискриминацию из-за предоставленных «Роснефти» льгот по добыче на Самотлорском месторождении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное письмо компаний.

По мнению авторов письма, предоставление такой льготы «Роснефти» нарушает положения налогового законодательства о запрете на установление «дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала».

В обращении к Медведеву компании попросили о «справедливом» предоставлении налоговых льгот для зрелых месторождений, на которых добывается нефтяная смесь, которая на более 85% состоит из воды. Взамен компании пообещали увеличить инвестиции в бурение, тем самым, увеличить добычу и налоговые поступления в бюджет.

6 октября Министерство финансов сообщило о предоставлении льгот для Самотлорского месторождения, принадлежащего «Роснефти». Отмечалось, что НДПИ для этого месторождения ежегодно в течение 10 лет будет снижаться на 35 млрд рублей. В свою очередь, «Роснефть» взяла на себя обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре, но деталей не раскрыла. Другие нефтяные компании тогда подобных льгот не получили.

Андрей Дубровский